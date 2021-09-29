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Рябков подтвердил сообщения о проработке визита Нуланд в Россию
Политика
Рябков подтвердил сообщения о проработке визита Нуланд в Россию
wikipedia.org  /  Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Москва, 29 сентября. Вопрос о визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд прорабатывается. Эту информацию подтвердил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что Нуланд сейчас не имеет действующей российской визы. Ранее сообщалось, что американка может получить разрешение на въезд в обмен на визит в Вашингтон специалиста Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.

Обозреватель Федерального агентства новостей посоветовал не ждать каких-то ярких прорывов от возможной поездки Нуланд в Москву. По его мнению, в случае приезда замгоссекретаря США будет выступать создание «дорожной карты» по Украине.

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рябков мид нуланд
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