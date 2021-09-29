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Многодетные семьи Рязани получат пособие на покупку школьных товаров

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:21
Экономика
Многодетные семьи Рязани получат пособие на покупку школьных товаров
pixabay.com

Рязань, 29 сентября. Выплата на школьные принадлежности поступит многодетным семьям Рязанской области без подачи заявления. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.

Пособие является ежегодным, однако с 21 сентября оно стало начисляться многодетным рязанцам в автоматическом порядке. Родителям не нужно оформлять заявление вплоть до окончания обучения ребенка в 9 классе, говорится на сайте регионального правительства.

При этом со дня начала обучения школьника в 10 и 11 классах информацию об этом необходимо представить в отдел соцзащиты населения по месту жительства. Срок подачи составляет 30 календарных дней.

Детские пособия с октября будут начисляться только на карту «Мир». При отсутствии таковой россияне смогут получить выплаты наличными. Изменения затронут лишь тех, кто получает средства на карты международных платежных систем.

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рязань многодетные семьи выплаты школьные товары
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