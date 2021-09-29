Многодетные семьи Рязани получат пособие на покупку школьных товаров

Рязань, 29 сентября. Выплата на школьные принадлежности поступит многодетным семьям Рязанской области без подачи заявления. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.

Пособие является ежегодным, однако с 21 сентября оно стало начисляться многодетным рязанцам в автоматическом порядке. Родителям не нужно оформлять заявление вплоть до окончания обучения ребенка в 9 классе, говорится на сайте регионального правительства.

При этом со дня начала обучения школьника в 10 и 11 классах информацию об этом необходимо представить в отдел соцзащиты населения по месту жительства. Срок подачи составляет 30 календарных дней.

Детские пособия с октября будут начисляться только на карту «Мир». При отсутствии таковой россияне смогут получить выплаты наличными. Изменения затронут лишь тех, кто получает средства на карты международных платежных систем.