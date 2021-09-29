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Инструктор цигун Бахурин поделился впечатлениями после полутора лет отказа от еды

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:20
Общество
Инструктор цигун Бахурин поделился впечатлениями после полутора лет отказа от еды
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Специалист по чаю и инструктор цигун, россиянин Константин Бахурин рассказал, как изменилась его жизнь после того, как полтора года он занимался праноедением.

Духовные поиски себя Бахурин начал в 27 лет – сначала был отказ от мяса, потом он перестал есть вообще все продукты животного происхождения. Мужчина отключил телефон и интернет, прекратил все связи с внешним миром. Следующим этапом стало сыроедение, Бахурин увлекся фрукторианством. В этот период он чувствовал особенную выносливость тела.

«Тело казалось легким, я ощущал энергию», — рассказал Бахурин изданию «Лента.ру».

Москвич не остановился на этом и пошел дальше — отказался вообще от всякой еды в пользу праны — энергии жизни. Этап длился полтора года, в этот период Бахурин пил только зеленый чай, занимался йогой, катался на велосипеде.

«Ощущение голода давало о себе знать, но я гасил его волевыми усилиями, водой. Потом познакомился с чаем и одно время пил только зеленый чай», — признается россиянин.

Чай стал для него проводником в духовную сферу и помощником в трансформации. После долгого голодания Бахурин заметил изменения — размягчение тканей, другое восприятие музыки. Он утверждает, что мог мысленно путешествовать по другим странам.

Однако этот период закончился, пришла пора возвращаться к земным делам, взаимодействовать с социумом. После долгой изоляции это давалось нелегко. Бахурин не жалеет, что пережил такой опыт, при этом ему не пришлось ездить за просветлением в Тибет. Он стал помогать людям познавать себя через чайную терапию, медитацию и оздоровительную гимнастику.

Российские диетологи предупредили, что не все диеты одинаково полезны. Прежде чем ограничивать себя в определенных продуктах, нужно проконсультироваться со специалистом, иначе можно нанести вред собственному здоровью.

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голодание зеленый чай праноедение
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