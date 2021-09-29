Замглавы МИД РФ Рябков: Москва внимательно отслеживает пуски новых ракет в КНДР

Москва, 29 сентября. Россия внимательно следит за ракетными испытаниями в Северной Корее. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее власти КНДР объявили о проведении испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». При этом информации о том, какое именно расстояние пролетела ракета, не приводится.

Рябков отметил, что северокорейские испытательные пуски могут использоваться для оказания давления на Сеул в рамках диалога по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Главное сейчас — не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу», — сказал он.

По его словам, Москва не поддерживает попытки использовать испытания в КНДР для нагнетания обстановки и давления на переговорный процесс.