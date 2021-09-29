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PNAS: динозавры на Земле появились после извержения вулканов
Наука
PNAS: динозавры на Земле появились после извержения вулканов
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Международная группа ученых пришла к выводу, что массовые извержения вулканов в древности спровоцировали изменения климата. Из-за них на планете появились динозавры.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа международных ученых. По итогам работы они написали научную статью, которую позже опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

По их словам, ранее суперконтинент Пангея был засушливым, однако внезапно на данной территории наступил период с «мега-муссонным климатом». Это, в свою очередь, привело к повышению температуры и влажности. В связи с этим на континенте изменились флора и фауна.

Исследователи провели анализ отложений и окаменелостей из Северного Китая. Они установили, что помимо динозавров, вулканическая активность сыграла важную роль в появлении современных хвойных деревьев. Также она оказала влияние на эволюцию папоротников, крокодилов, черепах, насекомых и ранних млекопитающих.

Не так давно британские палеонтологи провели исследование останков древних птерозавров и установили, что детеныши имели способность к полету с самого рождения. В ходе исследований они выяснили, что плечевая кость у птерозавров хорошо развита уже с момента рождения.

Весной этого года команда палеонтологов обнаружила на севере Мексики останки динозавра ранее неизвестного вида, жившего на планете около 73 миллионов лет назад. Его скелет отлично сохранился благодаря уникальным природным условиям в той местности, где он умер, сообщает «Ридус».

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