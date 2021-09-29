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ВСУ за сутки трижды обстреляли поселки Доломитное и Крутая Балка в ДНР

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:09
Армия
ВСУ за сутки трижды обстреляли поселки Доломитное и Крутая Балка в ДНР
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Донецк, 29 сентября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают практику обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

За минувшие сутки ударам ВСУ с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, подверглись окрестности населенных пунктов Крутая Балка и Доломитное, заявили официальные представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Под огнем киевских силовиков оказались поселки Доломитное, Крутая Балка. При обстреле применялись минометы калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометы разных типов…. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 78 единиц», — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

В ходе обстрела ВСУ удалось избежать жертв и раненых среди мирных жителей, сообщили представители Донецкой Народной Республики. Ранее стало известно о не соответствующих истине высказываниях главкома ВСУ Валерия Залужного касательно модернизации танкового парка украинской армии.

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