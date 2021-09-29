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Гарик Харламов опубликовал пост в поддержку Ларисы Гузеевой после ее госпитализации

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал пост в поддержку Ларисы Гузеевой после ее госпитализации
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 29 сентября. Резидент Comedy Club Гарик Харламов поддержал ведущую шоу «Давай поженимся!» и актрису Ларису Гузееву, которая попала в больницу в Коммунарке.

Звезду фильма «Жестокий романс» госпитализировали несколько дней назад с подозрением на COVID-19. По данным СМИ, впоследствии у нее подтвердился коронавирус.

Харламов, неоднократно высмеивавший Гузееву в соцсетях, опубликовал пост в ее поддержку на своей странице в Instagram. В связи с болезнью телеведущей юморист на время прекратил шутить над ней.

«Понимаю, что публикация с Ларисой Гузеевой будет восприниматься как стеб на моем аккаунте, но я искренне хочу поддержать ее в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир», — написал шоумен.

Гарик Харламов опубликовал пост в поддержку Ларисы Гузеевой после ее госпитализации
Pr Scr youtube.com  / 

Резидент Comedy Club пожелал ведущей «Давай поженимся!» сил и здоровья. Харламов на себе испытал, что такое коронавирус — он переболел COVID-19 около года назад.

Подписчики юмориста оценили его жест в адрес госпитализированной актрисы. Поклонники посчитали, что со стороны комика было очень благородно поддержать заболевшую знаменитость.

После госпитализации Лариса Гузеева пропала из соцсетей. Последнюю запись в Instagram актриса опубликовала 26 сентября. Телеведущая рассказывала в публикации, как отдохнула в Крыму.

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гузеева харламов знаменитости
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