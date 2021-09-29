Спецназ Росгвардии прошел испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области

Архангельск, 29 сентября. Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в испытаниях на право ношения крапового берета в Архангельской области.

К экзамену были допущены военнослужащие подразделений спецназа и разведки Росгвардии из Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей. В испытаниях приняли участие 44 военнослужащих.

Бойцы совершили 10-километровый марш-бросок, преодолели полосу препятствий, а также выполнили спуск с высотного здания, после чего продемонстрировали навыки скоростной стрельбы и сразились в спаррингах.

Замначальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии полковник Павел Козаев отметил, что в нынешнем году испытания проходят по новой программе.

«Отличие в том, что усложнен сам маршрут, ужесточены временные показатели. Увеличена динамика самих испытаний, кандидату не дается возможности сделать даже вздоха, расслабиться и прийти в себя, все проходит на пределе человеческих возможностей», — отметил он.

Козаев добавил, что в ходе испытаний до полосы препятствий дошли только семь спецназовцев. При этом лишь пятеро из них получили право носить краповый берет.