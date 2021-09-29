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Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
Экономика
Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Голубое топливо продолжает дорожать на европейских биржах.

Энергоноситель расположился у отметки в 1020 долларов за тысячу кубометров. Отмечается, что с открытия торговой сессии сырье выросло в цене на 6%.

Согласно данным площадки ICE, ранее вечером ценник на газ немного охлаждался и опускался до 950 долларов за 1 тыс. «кубов». Сейчас же фьючерс топлива на ноябрь в рамках нидерландского хаба TTF вновь демонстрирует рост.

Октябрьский фьючерс реализуется сейчас за 1010 долларов за 1 тыс. кубических метров. Стоимость энергоносителя впервые за всю историю превышает 1000 долларов. Как полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, в случае аномально холодной зимы газовый ценник может расти и дальше.

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