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Краснодарская санитарка получила за поставленную прививку 100 тысяч рублей

Общество

Своей удаче Ольга Ольховская поверила не сразу. Сначала женщина думала, что ей звонят мошенники. Но, когда информацию о выигрыше подтвердила главврач больницы, женщина усомнилась уже во второй раз — от счастья.

«Я была на смене, вечером мне позвонили, сказали, что я выиграла. Но я не поверила, думала: «Ну, как всегда мошенники звонят, говорят, мол, вы выиграли, все такое прочее. Но, когда мне позвонила главный врач больницы Грекова Елена Леонидовна и сказала, что я выиграла у меня шок был. Я не могла поверить. Не верится до сих пор, что я выиграла 100 тысяч рублей. Сумма тоже хорошая, приличная. В лотереи я не играю, потому что не везло никогда. А тут раз — и 100 тысяч», — вспоминает операционная санитарка Кропоткинской городской больницы.

Женщина приняла решение сделать прививку в 2020 году, после того, как переболела коронавирусом в легкой форме. Насмотревшись на работе на последствия тяжелого течения болезни, Ольга вакцинировала всю семью.

Всего в лотерее разыграли 1000 призов по 100 тысяч рублей среди всех привитых. Одним из призеров оказалась Ольга, которая точно знает, на что потратить выигранную сумму.

«Я уже решила, куда потрачу. Потому что у меня внучечка, половину суммы я внучечке своей отдам. И куплю себе компьютер, чтобы удобнее было выходить в Интернет, играть, анкеты всякие разные заполнять, я люблю это. Поэтому вот так распоряжусь своими деньгами», — поделилась планами Ольга.

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