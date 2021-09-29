Краснодарская санитарка получила за поставленную прививку 100 тысяч рублей

Своей удаче Ольга Ольховская поверила не сразу. Сначала женщина думала, что ей звонят мошенники. Но, когда информацию о выигрыше подтвердила главврач больницы, женщина усомнилась уже во второй раз — от счастья.

«Я была на смене, вечером мне позвонили, сказали, что я выиграла. Но я не поверила, думала: «Ну, как всегда мошенники звонят, говорят, мол, вы выиграли, все такое прочее. Но, когда мне позвонила главный врач больницы Грекова Елена Леонидовна и сказала, что я выиграла у меня шок был. Я не могла поверить. Не верится до сих пор, что я выиграла 100 тысяч рублей. Сумма тоже хорошая, приличная. В лотереи я не играю, потому что не везло никогда. А тут раз — и 100 тысяч», — вспоминает операционная санитарка Кропоткинской городской больницы.

Женщина приняла решение сделать прививку в 2020 году, после того, как переболела коронавирусом в легкой форме. Насмотревшись на работе на последствия тяжелого течения болезни, Ольга вакцинировала всю семью.

Всего в лотерее разыграли 1000 призов по 100 тысяч рублей среди всех привитых. Одним из призеров оказалась Ольга, которая точно знает, на что потратить выигранную сумму.