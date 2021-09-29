Самолеты Су-24М и Су-30СМ Черноморского флота провели ракетные пуски на учениях в Крыму

Москва, 29 сентября. Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота отработали уничтожение условного противника в ходе плановых учений, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Всего к выполнению учебных задач с боевыми стрельбами вблизи Крыма привлекалось шесть истребителей Су-30СМ и самолет-разведчик Су-24М, заявил Рулев.

«В небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника», — отметил официальный представитель Черноморского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных задач пилоты морской авиации отработали нормативы по экстренному вылету с базового аэродрома и выполнили элементы ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах, подчеркнул Рулев. Ранее стало известно о проведении крупных маневров частей ПВО Центрального военного округа на полигонах в Астраханской области.