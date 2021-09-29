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Виктория Лепко рассказала об отношениях с женатым Мироновым
Шоу-бизнес
Виктория Лепко рассказала об отношениях с женатым Мироновым
Кадр из фильма «Кабачок 13 стульев»

Москва, 29 сентября. Актриса Виктория Лепко раскрыла подробности отношений с коллегой Андреем Мироновым, который в тот момент был в браке с Ларисой Голубкиной.

Артистка вспомнила о бале, который устроил в своем доме Миронов в 1985 году. По ее словам, в гостях у звезды советского кино были только однокурсницы Лепко. Никто из мужчин в тот вечер к Миронову не пришел.

Лепко с теплотой вспоминает событиях тех лет. Она рассказала Корчевникову, что в тот вечер Миронов показал подругам комнату со шляпами. Все стали их примерять, а потом сели за шикарный стол, который подготовил актер гостям. По словам Лепко, он каждый гостьей подарил танец в тот вечер.

«Когда утром все уходили, он подал мне пальто и шепнул: «Вернись». Это тайна, вернулась ли я, которая останется между мной и Андрюшей навсегда», — заметила 80-летняя артистка.

Корчевников заявил, что Лепко тогда вернулась. На это актриса только рассмеялась, не став ничего отрицать.

Актер Андрей Миронов был женат дважды. У него был бурный роман с Натальей Фатеевой, на которой артист собирался жениться. Но мать звезды была против брака с дважды разведенной женщиной и сделала все, чтобы сын расстался с возлюбленной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Лепко рассказала об отношениях с женатым Мироновым
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