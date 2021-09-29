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Союз добровольцев Донбасса запустил новую программу протезирования
Общество
Союз добровольцев Донбасса запустил новую программу протезирования
pxhere.com  / 

Донецк, 29 сентября. Благодаря сотрудничеству Союза добровольцев Донбасса (СДД) с мастерской протезирования в Реутове (Московская область) была запущена новая программа помощи пострадавшим во время военных действий.

Военнослужащим, которые получили травматические ампутации после участия в боевых действиях, изготавливают новые протезы. В Реутов прибыла вторая группа ветеранов на обмеривание. Об этом изданию «Новороссия» сообщили в пресс-службе Союза добровольцев Донбасса.

«У наших боевых товарищей сняли мерки для изготовления протезов, подготовили все документы, после чего они отправились домой. В следующий раз ребята приедут уже за готовыми протезами», — сказано в сообщении.

В СДД также добавили, что на этом этапе программа рассчитана на протезирование ног. Далее планируется обеспечить нуждающихся и протезами для рук.

Ранее ФАН публиковал мнение политолога Дениса Денисова, который полагает, что выборы в Государственную думу РФ могут оказать положительное влияние на жизнь в Донбассе.

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