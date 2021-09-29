Хилькевич объяснила свое поведение на шоу «Звезды в Африке»

Москва, 29 сентября. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич прокомментировала критические замечания, касающиеся ее поведения на реалити-шоу «Звезды в Африке».

По словам актрисы, поклонники часто пишут ей, что на проекте ее не видно и не слышно, поэтому она выглядит как «серая мышь». Знаменитость ответила на критику со стороны зрителей шоу в Instagram.

«Начну с того, что все, что вам показывают — 45 минут из отснятых 48 часов», — подчеркнула артистка.

Как отметила Хилькевич, из этого материала выбираются самые яркие точки, например, испытания участников, столкновения взглядов, симпатии и антипатии. Сама же звезда по своей натуре не любит конфликтовать с другими людьми и старается к каждому относиться с пониманием. Актрисе не нравится спорить и отстаивать свою точку зрения.

«Мне это не нужно. Все равно каждый останется при своем, а меня это разрушает», — объяснила свое скромное поведение знаменитость.

Как утверждает артистка, на «Звездах в Африке» ее можно увидеть такой, какая она есть в жизни. Хилькевич охарактеризовала себя как спокойную и тихую, но при этом смелую и дружелюбную. Знаменитость добавила, что не любит плести интриги.

Одной из участниц шоу «Звезды в Африке» стала телеведущая и модель Виктория Боня, которая уже выбыла с проекта. Она закатила истерику на реалити-шоу из-за еды.