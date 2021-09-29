Генштаб ВС Южной Кореи оценил новую гиперзвуковую ракету КНДР

Сеул, 29 сентября. Разработка северокорейской гиперзвуковой ракеты находится на ранней стадии, в данный момент она не представляет опасности. Об этом сообщил генштаб Вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Тестирование состоялось в провинции Чагандо. Специалисты проверили маневренность, аэродинамические показатели и другие характеристики новой ракеты.

В Сеуле отметили, что в ходе испытаний скорость северокорейской ракеты составила порядка трех Махов, поэтому в настоящее время она не представляет угрозы для Южной Кореи.

«По нашей оценке, до момента их постановки на вооружение пройдет еще длительное время, учитывая определенную нами скорость и другие параметры «сверхзвуковой ракеты», которую Северная Корея испытала вчера», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела успешный испытательный запуск новой крылатой ракеты большой дальности. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета поразила цель на расстоянии 1,5 тысячи километров, передает «Утро.ру».