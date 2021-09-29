Актриса Лепко три месяца заикалась после гибели первого мужа в авиакатастрофе

Москва, 29 сентября. Актриса Виктория Лепко рассказала о гибели первого мужа Бориса Рышковского в авиакатастрофе. Она несколько месяцев заикалась после трагедии.

Кинодива стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она рассказала о первом супруге, с которым была вместе семь лет.

Лепко и Рышковский познакомились во дворе дома, когда актриса вместе с подругой играла в пинг-понг. Мужчина пригласил девушек в гости о очаровал Лепко.

«Произвел на меня магическое впечатление с первого взгляда. Позже я узнала, что у него есть ребенок от балерины. Он ушел в итоге от нее. Хотя я умоляла этого его не делать. У нас чуть позже родился ребенок», — поделилась с Корчевниковым 80-летняя актриса.

Брак Лепко и Рышковского был недолгим. Как отметила звезда сериала «Кабачок «13 стульев»», супруги ревновали друг друга. В итоге пара распалась. Несмотря на расставание, для Лепко первый муж был близким человеком. Актриса тяжело переживала его гибель в авиакатастрофе в 1972 году.

«Я потом месяца три заикалась. Десять лет не могла сесть в самолет», — сказала Лепко.

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