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Эфир: Чем может закончиться медийная война для YouTube в России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:00
Общество
Эфир: Чем может закончиться медийная война для YouTube в России
pixabay.com  / 

В среду, 29 сентября, с 16:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают медийную войну, которую развернул видеохостинг YouTube против Российской Федерации.

МИД России назвал «актом беспрецедентной информационной агрессии» решение YouTube удалить без права восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part. Также с видеохостинга был удален канал, входящий в топ-5 Германии, с 21 млн просмотров за июнь 2021 года. В министерстве добавили, что видеохостинг решился на удаление каналов «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ», которые практически открыто подвергали корреспондентов российских вещателей «многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве».

Так, в марте немецкие банки отказали в обслуживании RT DE и Ruptly. Немецкий Bild обвинял RT DE в шпионаже, а Die Welt так зашелся в русофобской истерии, что суд предписал ему удалить опубликованные фейки об RT DE. В завершение всего медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу в предоставлении лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке.

Что должен предпринять Роскомнадзор в ответ на акты откровенной цензуры в отношении российских СМИ? Будут ли наказаны YouTube, Facebook и Instagram за блокировку видеоканалов ФАН и ссылок на riafan.ru? Оштрафуют ли Google за тотальную блокировку проекта ФАН usareally.com? Может ли Россия в ответ блокировать западные СМИ? Будут ли теперь работать в нашей стране Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также корпункты ARD и ZDF?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

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