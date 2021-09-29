Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида стал лидером правящей партии страны

Токио, 29 сентября. Выборы лидера правящей партии завершились в Японии. Главой фракции стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Экс-глава МИД Японии Кисида избран лидером правящего объединения по результатам второго тура. Партия вела прямую трансляцию на официальном сайте. Политик станет премьер-министром государства, уточнили в сообщении.

Противником Кисиды во втором этапе стал министр по делам административной реформы Таро Коно. Согласно итогам, избранный глава Либерально-демократической партии Японии получил 257 бюллетеней, Коно — 170.

Ранее министр по делам административной реформы заявил, что официальный Токио должен изучить вопрос создания атомного подводного флота. Политик Коно подчеркнул, что эти лодки очень важны для Японии.