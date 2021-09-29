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Рекордные цены на углероды привели к остановкам производств в Китае и ЕС
Экономика
Рекордные цены на углероды привели к остановкам производств в Китае и ЕС
wikipedia.org  /  5snake5 / CC BY-SA 4.0

Москва, 29 сентября. Евросоюз и Китай находятся на пороге энергетического кризиса. Рекордные цены на энергоносители уже приводят к остановкам промышленных предприятий.

Немецкий концерн BASF вынужден сократить производство аммиака на двух заводах из-за пиковых цен на газ. Компания Deutsche Energipool, в свою очередь, разорвала контракты с клиентами, сославшись на нерентабельность производства при нынешних котировках голубого топлива.

В Китае энергетический кризис привел к отключениям энергии, которые затронули не только промышленность, но и простых жителей. Причины отключений пока не вполне ясны, пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что власти КНР еще в августе предупредили десять провинций, что они вышли за пределы выделенных квот по энергопотреблению и выбросам CO2. Китайские госорганы также заявляют о высоких ценах на уголь и сложностях с его поставками.

Накануне стоимость газа на европейском рынке установила рекорд, преодолев отметку 1000 долларов за тысячу кубометров. Россия поставляет в Европу газ по долгосрочным контрактам, которые не зависят от текущих цен. Однако, как утверждают эксперты, страна сможет извлечь выгоду от текущей ситуации на энергетическом рынке.

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китай ес газ уголь
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