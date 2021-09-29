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Аналитик NI назвал ледоколы одним из арктических козырей России
Армия
Аналитик NI назвал ледоколы одним из арктических козырей России
пресс-служба ОСК

Вашингтон, 29 сентября. Россия гораздо лучше подготовилась к арктическому противостоянию, чем другие государства, заявили американские журналисты.

Таяние арктических льдов обнажило не только новые морские пути и возможности для добычи ценных ресурсов в регионе, но и проблемы безопасности для некоторых стран, которые ранее считали свои северные рубежи неприступными, отметил военный эксперт из США Роберт Фарли в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, уровня полной готовности к возможному вооруженному противостоянию в Арктике добилась лишь Россия.

Подобная ситуация не удивила аналитика. Он подчеркнул, что еще во времена холодной войны СССР планировал использовать арктические территории для ведения боевых действий в случае вооруженного конфликта с НАТО. Автор публикации напомнил, что Россия получила в наследство от Советского Союза бесценный опыт и весь богатый арсенал мощного вооружения, предназначенного для войны в суровых условиях Арктического региона.

Ледоколы являются наиболее важными судами, предоставляющими странам доступ в Арктику, обратил внимание Фарли. Он подчеркнул, что подобная техника имеет огромное значение, как для гражданского флота, так и для военного. Аналитик указал на явное превосходство России в этой области, так как Москва обладает самым большим количеством мощных ледоколов в мире.

«Ледоколы гарантируют российским военным доступ в Арктику с уверенностью, которой не обладает ни одна другая страна. Это дает России большую свободу в планировании своей военной стратегии и стратегии доступа к ресурсам в полярном регионе», — заявил эксперт.

Однако ледоколы являются далеко не последним козырем РФ в Арктике, считает Фарли. Он перечислил и другие средства Москвы, предназначенные для обеспечения доминирования в регионе. Эксперт обратил внимание на истребитель-перехватчик МиГ-31, стратегический бомбардировщик Ту-95, подлодку «Акула» и силы специального назначения. По его словам, весь этот богатый задел сделал Россию наиболее подготовленной страной к возможному арктическому противостоянию. Журналист добавил, что Москва сосредоточит максимум усилий на поддержании в рабочем состоянии уже имеющегося вооружения, а также на разработке нового.

Ранее китайские аналитики указали на превосходство российских подводных лодок над американскими в Арктике. По их словам, особая конструкция субмарин ВМФ РФ делает их более подходящими для деятельности в этом суровом регионе, тогда как образцы, стоящие на вооружении ВМС Соединенных Штатов, не слишком подходят для подобных задач.

Кроме того, пресс-секретарь американского посольства в России Джейсон Ребхольц положительно оценил международное сотрудничество в рамках Арктического совета, передает телеканал «360». По его словам, при помощи диалога между странами удается сохранять стабильную обстановку в Арктике.

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россия арктика the national interest фарли ледоколы
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