Эфир: От чего чаще всего умирают россияне и можно ли снизить смертность населения

В среду, 29 сентября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг кардиолога, кандидата медицинских наук Рашада Абышева, в ходе которого он объяснит, что поможет снизить смертность в России.

Основные причины смерти как в России, так и во всем мире связаны с сердечно-сосудистой системой (ишемическая болезнь сердца, инсульт) и с болезнями легких и дыхательных путей. Пандемия COVID-19 добавила к динамике смертности примерно 14% в 2021 году, но болезни сердца по-прежнему остались первопричиной большей части смертей в стране.

Правда ли, что болезни сердца стремительно молодеют? Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Как можно защитить свое сердце от болезней? Насколько сильно влияет курение на его работу? Может ли быть полезен для него алкоголь, например красное вино? Как распознать сердечно-сосудистые заболевания?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга, приуроченного ко Всемирному дню сердца, ответит Рашад Абышев.