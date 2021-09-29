Слава показала свой номер на Мальдивах стоимостью 10 тысяч долларов за сутки

Мале, 29 сентября. Знаменитая певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала, сколько стоит ее отдых на Мальдивах. Исполнительница отправилась на острова в компании своего менеджера.

Артистка назвала стоимость своего номера на странице в Instagram. Знаменитость продемонстрировала бассейн и прекрасный вид на море.

«Последний день, устрою-ка я вам небольшую экскурсию по моему супер-люксу за 10 тысяч долларов в сутки», — написала Слава.

Исполнительница хита «Попутчица» отметила, что ей сделали апгрейд номера как звезде, хотя она предпочитает более скромное и уютное жилье. Однако на этот раз певица не стала отказываться от люкса. Кадры, сделанные в номере, она показала поклонникам в Instagram Stories. По словам артистки, в качестве бонуса ей предоставили бесплатное шампанское.

Сланевская также поспешила развеять сомнения насчет ее отношений с менеджером. Как утверждает исполнительница, они просто друзья и коллеги, а дома их ждут любимые люди. Слава отметила, что ее перезагрузка на Мальдивах прошла отлично, поэтому она отправляется в Москву с новыми силами и идеями.

Отдых певицы не всегда проходил позитивно. Например, однажды она подралась с официантами в Турции, поскольку те хотели обмануть Славу и ее сестру. Артистка получила травму головы и думала, что ее карьера на этом завершится.