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Слава показала свой номер на Мальдивах стоимостью 10 тысяч долларов за сутки

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 10:20
Шоу-бизнес
Слава показала свой номер на Мальдивах стоимостью 10 тысяч долларов за сутки
instagram.com  /  @nastya_slava

Мале, 29 сентября. Знаменитая певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала, сколько стоит ее отдых на Мальдивах. Исполнительница отправилась на острова в компании своего менеджера.

Артистка назвала стоимость своего номера на странице в Instagram. Знаменитость продемонстрировала бассейн и прекрасный вид на море.

«Последний день, устрою-ка я вам небольшую экскурсию по моему супер-люксу за 10 тысяч долларов в сутки», — написала Слава.

Исполнительница хита «Попутчица» отметила, что ей сделали апгрейд номера как звезде, хотя она предпочитает более скромное и уютное жилье. Однако на этот раз певица не стала отказываться от люкса. Кадры, сделанные в номере, она показала поклонникам в Instagram Stories. По словам артистки, в качестве бонуса ей предоставили бесплатное шампанское.

Сланевская также поспешила развеять сомнения насчет ее отношений с менеджером. Как утверждает исполнительница, они просто друзья и коллеги, а дома их ждут любимые люди. Слава отметила, что ее перезагрузка на Мальдивах прошла отлично, поэтому она отправляется в Москву с новыми силами и идеями.

Отдых певицы не всегда проходил позитивно. Например, однажды она подралась с официантами в Турции, поскольку те хотели обмануть Славу и ее сестру. Артистка получила травму головы и думала, что ее карьера на этом завершится.

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