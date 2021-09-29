Более 250 классов перевели на дистанционное обучение в Волгоградской области

Волгоград, 29 сентября. В качестве профилактики сезонных заболеваний и COVID-19 в Волгоградской области приняты меры по введению карантина в учебных заведениях.

Как сообщили изданию «Волгоградская правда» сотрудники пресс-службы регионального комитета образования, науки и молодежной политики, на удаленное обучение переведены 168 классов в связи с COVID-19 и 86 классов из-за ОРВИ. Еще две школы в Нехаевском районе были полностью переведены на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваний ОРВИ.

В соответствие с правилами, разработанными совместно с Роспотребнадзором, если в классе появляются заболевшие, на карантин отправляется весь класс. В случае с COVID-19 достаточно, чтобы заболел хотя бы один человек. Что касается ОРВИ, то для введения карантина для всего класса количество заболевших должно достигнуть 20%.

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