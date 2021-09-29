Нефть дешевеет на фоне обновления данных о запасах топлива в США

Москва, 29 сентября. Нефтяные цены сокращаются после публикации данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 29 сентября цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,33%, до 77,31 доллара за баррель, а ноябрьских — на 1,38%, до 78 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре дешевели на 1,34%, до 74,28 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают статистику API, согласно которой объем запасов «черного золота» в Соединенных Штатах за минувшую неделю увеличились на 4,2 млн баррелей. При этом аналитики ожидали сокращение этого показателя.

Нефть останется самым потребляемым видом топлива до 2045 года, несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии. Такое заявление содержится в прогнозе ОПЕК.