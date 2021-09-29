Как «TRT на русском» продолжает негативизировать российскую повестку

В прошлом году правительство Турции запустило на базе турецкого государственного телеканала Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) интернет-издание «TRТ на русском», которое в будущем, возможно, расширится до интернет-телеканала или начнет полноценное вещание на федеральном уровне.

К деятельности «TRT на русском» вопросов хватало: с первых дней издание продвигало исключительно протурецкую точку зрения на происходящие в России и мире события. Намеренное подчеркивание того, что Россия «аннексировала Крым», акцент на негативной повестке и поддержка либеральных тезисов привели к формированию определенного имиджа.

За последние полгода издание вроде как начало исправляться: формулировки стали не такими хлесткими, а продвигаемые смыслы — менее категоричными.

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» попытался разобраться, куда движется «TRT на русском», и какую картину мира СМИ формирует для русскоязычного читателя.

Как работает «TRT на русском»

Издание последовательно продвигает конфликт между Россией и тюркскими народами. Для этого применяются различные манипулятивные приемы: например, делается намеренный акцент на нарушение прав этнических меньшинств. В статье «Елабуге запретили называть улицы по-татарски» умышленно вбивается клин между русскими и другими народами и подспудно продвигается тезисы «Россия постоянно нарушает права этнических тюрок и мусульман».

Тематический ряд материалов достаточно скуден: как правило, выбор тематики для статей ограничен происшествиями, военными конфликтами, геополитическими событиями и позитивными явлениями в тюркском мире. Систематически мусульмане и тюркские народы представляются как группы, которые Россия ущемляет исторически. Этот нарратив проходит центральной линией даже в тех материалах, которые, казалось бы, никакого отношения к указанной проблематике не имеют.

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С самого начала «TRT на русском» позиционировалось как СМИ, направленное на продвижение протурецких нарративов среди тюркских народов и мусульман России.

Целевая аудитория

Однако сегодня на «TRT на русском» так и не смогли четко сформулировать, кто является конечным потребителем контента. Телеканал с непонятной целевой аудиторией то ли говорит о том, что происходит в Турции, то ли о том, как хорошо на Украине, то ли о том, как плохо живется в Российской Федерации. Но в большей степени «TRT на русском» сегодня — это издание для Украины. Возможно, создателям издания кажется, что они транслируют мировую повестку с уклоном на постсоветское пространство, однако, дискурс и подача информации носят исключительно украинскую тональность.

Потому листая страницы интернет-издания, читателя не покидает стойкое ощущение, что еще чуть-чуть, и, как и почти любому изданию на Украине, TRT запретят вещать на русском языке и СМИ придется перейти на «українська мову».

Например, по так называемой «Крымской платформе», которую министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как «шабаш», в турецком издании было много публикаций. Хотя целью этого мероприятия было формирование и консолидация враждебных к Москве настроений вкупе с игнорированием реального положения дел на полуострове, редакция «TRT на русском» назвала мероприятие «Началом деоккупации Крыма». А главным партнером в этом вопросе автор статьи Дмитрий Горевой, журналист из Украины, назвал Турцию.

«Одним из важнейших партнеров Украины на международном уровне по вопросу деоккупации Крыма является Турция. Личное участие президента Эрдогана в судьбе политических заключенных в Крыму очень важно для Украины», — написал он.

О чем пишут обозреватели TRT

Господин Горевой позиционирует себя экспертом на всевозможные темы, берясь анализировать социальные проблемы России. Воспринимается вдвойне забавно, когда человек по какой-то причине освещает проблемы не своей страны или хотя бы проводит сравнение, а намеренно акцентирует внимание на негативе в другом государстве.

Речь идет о работе системы детских домов в России. В статье с громким названием «Страна ненужных детей» автор растекается мыслию по древу и приходит к следующему выводу:

«В Российский Федерации детдом – это какая-то адская фабрика, которая выпускает несчастных, одиноких и уязвимых со всех сторон людей, с которыми государство потом ведет неустанную борьбу. Российский детский дом – это социальное уродство по идее, по духу и по форме. Его не должно быть в принципе».

Зато у Горевого есть информация, где в мире этот вопрос решается хорошо. Конечно же, речь идет о Турции. По его украинского обозревателя, Турция вполне обеспечивает «действительно здоровое полноценное детство и юность ребенку, а не прикрыться лицемерным законом "Димы Яковлева"».

Дмитрию Горевому можно было бы создать отдельный раздел на сайте «TRT на русском» под названием «Как в России все плохо», но дело в том, что он пишет и про краснокожих в США, и Тихановскую в Белоруссии, и космос.

Впрочем, автор не пытается скрыть свою огромную нелюбовь к русским. Отвергая тезис о «пресловутом единстве русских, украинцев и белорусов», он утверждает, что статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев состоит из «уже давно опровергнутых фактов» и «пропагандистских клише». По его мнению, никакой родственности между украинцами и русскими не существует.

«Это лишь иллюзия, созданная многовековым соседством, но не отображающая реальной лингвистической действительности», — заявляет он на страницах турецкого издания.

После каждого опуса Горевого, в «TRT на русском» считает нужным откреститься и подчеркнуть, что «точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает мнение и позицию издания», делается это намеренно. Подобный подход лишний раз свидетельствует тот факт, что авторский коллектив осознает возможные юридические последствия и конфликтный потенциал публикуемых материалов. Турецкое издание даже не пытается играть в объективность, продвигая выгодные с геополитической точки зрения смыслы.

Пример статьи «Страна ненужных детей» показателен: авторы выискивают негатив в российском инфополе, выставляют его в намеренно гротескном виде, а потом показывают светлуют и добрую Турцию. Вот только линия по очернению проводится исключительно руками иностранцев, либо граждан России, проживающих за рубежом. Если собрать статистику по последним статьям за месяц на TRT, то возникает стойкое ощущение: тесно связанные с Россией авторы пишут либо на нейтральные темы, либо подсвечивают положительную деятельность союзников Турции / негативный образ партнеров России. А отрицательный контент про Москву — это вотчина украинцев, экстремистов и эмигрантов.

Асиф Алиев:

В борьбе за Гагаузию: Турция и Россия в молдавской автономии

Азербайджан и Движение неприсоединения. Стратегия взаимной поддержки

Ватикан и Ирак: что стоит за политикой Римской курии на Ближнем Востоке

Северный Кипр: турецкая надежда разделенного острова

Али Нуриев:

Мир без колеса: как на Ближнем Востоке верблюд вытеснил колесный транспорт

Сефер Реис – забытый османский адмирал Индийского океана

«Алаш»: как казахские интеллигенты создали свой национальный проект

Вадим Сидоров:

Афганский сценарий для Украины?

Стратегия застоя: чего ждать от новой Стратегии нацбезопасности России

Мир с Турцией или союз с КГБ? Политические метания «Дашнакцутюн» в ХХ веке

«Повесточка» в тени «скреп»: ожидает ли российскую власть «каминг-аут»?

Камран Гасанов:

Евросоюз претендует на роль «решалы» в карабахском конфликте

Что мешает Баку и Еревану заключить мирное соглашение?

ГКЧП: взгляд на события 30-летней давности

Армения выбрала мир, а не войну

Кирилл Семенов:

Коррупция в Сирии – визитная карточка семьи Асадов

Что известно о движении «Талибан»? Убеждения, идеология, методология

Тунис – месяц между демократией и авторитаризмом

Новые штрихи Ближнего Востока: политический ислам в правительстве Израиля

Мехти Мехтиев:

Альтернативный взгляд на российский экспорт сырья

БАМ, Транссиб, Дальний Восток: реалии и мифы

Глобальная налоговая система

Турецкий бизнес в России

Почему Россия отказывается от доллара сейчас?

Темы обозревателей из Украины Татьяны Деркач и Дмитрия Горевого:

«Новые русские»: зачем Россия раздает паспорта в оккупированном Донбассе

Государство в астрале: эзотерические увлечения российской власти

«Сакральный Крым»: как Россия оправдывает свою агрессию против Украины

С космической программой и удобствами на улице

«Крымская платформа» и начало деоккупации полуострова

Страна ненужных детей: как работает система детдомов в России

Как и почему в России вымирают этнические меньшинства?

Где еще пишут авторы TRT

Дмитрий Горевой является автором статей на «Радио Свободы»1 (признано иноагентом) на украинском, Lb.ua, а также русскоязычного телеканала Currenttime.tv, созданного медиакорпорацией «Радио Свободная Европа2/Радио Свобода» (признано иноагентом) и «Голоса Америки»1 (признано иноагентом).

Вадим Сидоров также называет себя «Харун ар-Руси». В 2009 году бежал из России, утверждает, что из-за угроз ареста за свою деятельность. Пишет статьи для исламистского издания «Голос Ислама», в котором также является советником редактора. Политизирован и критически настроен против руководства Российской Федерации.

На страницах собственных материалов продвигает идеи ущемления прав мусульман и общественного неповиновения. В одной из статей «Мусульмане и будущие протесты» автор пишет следующее:

«Ни одна неисламская сила никогда не решит проблем мусульман и всегда будет пытаться использовать их в своих интересах. Единственным шансом несистемной оппозиции является не взятие той власти, которая есть у нынешнего режима, а ее свержение и разрушение властной вертикали, после которого будет выстраиваться власть на новых принципах. Это и называется революцией. К протестам имеет смысл присоединяться, если они приобретут серьезный характер. Но в мусульманских регионах это нужно делать не под Навальным и аналогичными лидерами, а начиная с создания своей силы».

Кирилл Семенов публикуется в таких изданиях как Al-Monitor, Riddle и Российском совете по международным делам (РСМД) на темы конфликтов на Ближнем Востоке и роли России. Отдельные сотрудники Riddle и РСМД косвенно связаны с продвижением в российском пространстве западных нарративов и тезисов, а также тиражировании материалов нежелательной организации Atlantic Council4.

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Говоря об отношениях России и Турции в соавторстве с Антоном Мадрасовым для издания Riddle Семенов пишет:

«...мысль о том, что прошлые российско-турецкие войны якобы препятствуют искреннему сотрудничеству, является проигрышным».

Иными словами, Семенов выступает за восприятие Турции как партнера России не взирая на прошлые «обиды». Говоря об отношениях Москвы и Дамаска, Семенов уверяет, что в Идлибе между сторонами есть разногласия. По его мнению, руководство Сирии жаждет военного разрешения вопроса, тогда как российская сторона, не желая очередного обострения с Турцией, отказывает Дамаску. Если проанализировать высказывания Семенова, то поневоле можно прийти к выводу: России стоило бы договориться с Турцией и полюбовно поделить Сирию. А если отказаться от поддержки Башара Асада, так сирийский народ ждет одно лишь счастье под турецкой дланью.

Криминальная хроника, но только из России

Важную часть негативного потока «TRT на русском» составляет криминальная хроника из России. СМИ при всей претензии на серьезность подачи информации не упускает возможность освещать откровенную «чернуху». Среди новостей международной повестки дня появляются тексты о педофилах, убийствах и арестованных полицейских. Любой специалист, занимающийся информацией, понимает, что такие новости выбираются и публикуются не из-за важности информационного повода, а с целью изобразить негативный фон об описываемой стране и заработать траффик.

Вот лишь некоторые примеры текстов на русскоязычной версии издания:

«Политик калининградского исполкома арестован за педофилию»

«Подполковник российской полиции признался в убийстве школьницы»

«Сотрудник МВД сбил 15-летнюю девушку на машине, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии»

Список можно продолжать. Часть новостей публикуется в Telegram-канале «TRT на русском» с видео-сопровождением, тем самым еще больше увеличивая непонимание целевой аудитории издания. Цитаты президента Украины Владимира Зеленского сменяют панегирики в адрес нового турецкого оружия, затем следует новость о победе турецкой картистки на Олимпиаде, а в перерыве статья «Россиянин выбросил двухлетнего сына с 5-го этажа».

И тут же делается намеренный акцент на том, как в Турции все хорошо: «В Анталии турецкий спасатель напоил бабочку водой из ладони».

Что дальше?

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В начале года руководство турецкого медиахолдинга наладило контакт с российским олигархатом и либеральным кругами. Согласно задумке, «TRT на русском» должен был быть выстроен по лекалам «Дождя»1 (признан иноагентом) и аналогичных СМИ. Вместо привлечения украинцев или эмигрантов для написания материалов, планировалось сформировать экспертно-журналистский пул авторов леволиберальной направленности, которые могли бы качественно продвигать нарративы заказчика.

Однако последовательное признание иноагентами, экстремистскими и нежелательными организациями части тех самых журналистов и экспертов отсрочило эти планы из-за возможных репутационных рисков. Сегодня «TRT на русском» сложно признать высокоэффективным орудием информационной борьбы за умы россиян, но работа проодолжается. Сегодня редакционная политика издания сместила акценты в сторону ненавязчивой дискредитации без перехода ощутимых рамок — отсюда и намеренное использование авторов-зарубежников с юридически выверенными формулировками. Возможно, делается это в угоду не только турецким интересам, но и другим потенциальным или уже существующим спонсорам издания.

Но это не меняет того, как выглядит Россия в представлении «TRT на русском»: коррупция во власти и словых структурах, нищие дети, голодные пенсионеры и бедный, обезумевший русский народ, убивающий мусульман. И это на фоне «прекрасных» Украины и Турции.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 Организация признана нежелательной в РФ.

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