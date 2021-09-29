Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 11:04
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал пост в поддержку Ларисы Гузеевой после ее госпитализации
11:00
Политика
Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
11:00
Общество
Вера, Надежда, Любовь 2021: история, традиции, приметы, что нельзя делать 30 сентября
10:59
Экономика
Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
10:57
Армия
Спецназ Росгвардии прошел испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области
10:57
Происшествия
Подозреваемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца
10:53
Происшествия
В Купчино подросток смертельно отравился освежителем воздуха
10:51
Происшествия
Петербуржец врезался в столб на Дальневосточном проспекте и погиб
10:51
Общество
Ведущий актер мюзикла «Норд-0ст» Владимир Ябчаник умер в 56 лет
10:48
Общество
Более 250 классов перевели на дистанционное обучение в Волгоградской области
Все новости

Сенатор Совфеда России Джабаров исключил угрозу от ракетного пуска КНДР
Армия
Сенатор Совфеда России Джабаров исключил угрозу от ракетного пуска КНДР
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 29 сентября. Опасности от ракетного пуска КНДР нет. Об этом заявил сенатор Совфеда России Владимир Джабаров.

Политик отметил, что РФ контролирует границы и воздушное пространство. По его словам, ракетный пуск Северной Кореи не представляет угрозы для Москвы.

Джабаров уверен, что подобные действия со стороны КНДР направлены на то, чтобы напомнить о себе. Кроме того, Пхеньян призывает Россию, США и КНР «вернуться за стол переговоров и обсудить вопросы безопасности».

Ранее стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытание новой гиперзвуковой ракеты. Вооружение получило название «Хвасон-8».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сенатор Совфеда России Джабаров исключил угрозу от ракетного пуска КНДР
россия кндр совфед джабаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru