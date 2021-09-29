Сенатор Совфеда России Джабаров исключил угрозу от ракетного пуска КНДР

Москва, 29 сентября. Опасности от ракетного пуска КНДР нет. Об этом заявил сенатор Совфеда России Владимир Джабаров.

Политик отметил, что РФ контролирует границы и воздушное пространство. По его словам, ракетный пуск Северной Кореи не представляет угрозы для Москвы.

Джабаров уверен, что подобные действия со стороны КНДР направлены на то, чтобы напомнить о себе. Кроме того, Пхеньян призывает Россию, США и КНР «вернуться за стол переговоров и обсудить вопросы безопасности».

Ранее стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытание новой гиперзвуковой ракеты. Вооружение получило название «Хвасон-8».