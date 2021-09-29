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Высокие цены на газ повышают прибыли «Газпрома»
Экономика
Высокие цены на газ повышают прибыли «Газпрома»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 29 сентября. Текущая конъюнктура на газовом рынке масштабно «питает» «Газпром», что положительно сказывается на госбюджете.

Сейчас стоимость энергоносителей на рынке крайне высока. Природный газ реализуется на европейских биржах по тысяче долларов за 1 тыс. кубометров, а черное золото продается по 80 долларов за баррель. Бюджет Российской Федерации может значительно вырасти в данных условиях. Об этом пишет РИА Новости.

На ситуацию повлияло множество факторов, среди которых — холодная зима, аварии на трубопроводах, последующая малая заполненность ПХГ Европы, а также сниженные поставки СПГ в регион на фоне их перебрасывания в Азию по причине более высоких цен. Помимо этого, здесь сказывается и штилевая погода в Северном море, ударившая по европейской ветрогенерации.

Евросоюз не торопится с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», который в перспективе мог бы стабилизировать обстановку на рынке. Все это привело к тому, что уже за шесть месяцев «Газпром» экспортировал в Европу на 28,52% больше энергоносителя, чем в аналогичный период прошлого года. Выручка концерна возросла в 1,5 раза и составила 4,3 трлн рублей. Уровень чистой прибыли корпорации достиг 995 млрд рублей.

«Такой бурный рост позволил бюджету за восемь месяцев собрать 530 миллиардов рублей налогов с газовых доходов (экспортная пошлина) против 439 миллиардов за весь прошлый год», — делает вывод главный аналитик инвестиционной компании «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

Как считает российский политолог Николай Стариков, в мире есть игроки, которые заинтересованы в том, чтобы стоимость газа увеличивалась. Однако «Газпром» не выступает за это, убежден эксперт.

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Все новости / Экономика / Высокие цены на газ повышают прибыли «Газпрома»
Газпром рост цен природный газ
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