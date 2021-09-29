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Дилеры зафиксировали замедление роста цен на автомобили в России
Экономика
Дилеры зафиксировали замедление роста цен на автомобили в России
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Москва, 29 сентября. Темпы повышения цен на машины осенью продолжили замедляться. С 1 октября большинство концернов не планируют обновлять ценники.

Подорожание замедлилось за счет того, что был отыгран рост курса евро, отметил операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев. При этом цены остались на уровне августа, передает слова эксперта «Коммерсантъ».

Стоимость транспортных средств стала подниматься не так значительно, подчеркнул гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Он добавил, что за месяц Kia Rio Sedan 1.6 AT comfort подорожал на 10 тысяч рублей, то есть менее чем на 1%, до 1,06 млн рублей.

Спрос на новые автомобили по-прежнему превышает предложение. Это объясняет продолжающийся рост цен на них, обратил внимание Мигаль.

Некоторым клиентам Mercedes-Benz приходится ждать свои машины свыше года из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщил глава концерна Daimler Ола Каллениус.

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