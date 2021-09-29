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«Этот день в истории». Что произошло 29 сентября, праздники, факты, люди
Общество

29 сентября по всему миру отмечают День сердца. Несмотря на название, этот праздник не имеет никакого отношения к романтике и любви. Дату отмечают с 1999 года в последнее воскресенье сентября. В этот день напоминают о сердечно-сосудистых заболеваниях и о способах их лечения.

А в США сегодня отмечается Национальный день отравленной ежевики. Этот праздник появился в Великобритании. По легенде, после того, как дьявола изгнали с небес, он плюнул на куст ежевики. Поэтому правоверные католики отказывались собирать проклятые таким образом ягоды после 29 сентября.

А в России в этот день отдают дань не суевериям, а медицине, спасающей жизни тысяч людей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ЛОР-врачи. Дата Дня отоларингологов выбрана не случайно, ведь именно в конце сентября у наших «ухогорлоносов» больше всего работы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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