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Солдат-срочник покончил с собой в Свердловской области

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 10:23
Происшествия
Солдат-срочник покончил с собой в Свердловской области
pixabay.com  /  tprzem

Екатеринбург, 29 сентября. Солдат-срочник из Свердловской области покончил жизнь самоубийством, сообщает Центральный военный округ.

Погибшему было 19 лет, он свел счеты с жизнью за одной из палаток. В настоящее время ведется проверка по факту инцидента, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Два дня назад из этой же части пропал 20-летний военнослужащий. Позже он был обнаружен мертвым. Вероятно, молодой человек заблудился, попытался перелезть через линии электропередач и погиб от удара током.

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