Ракета «Циркон» прошла успешные летные испытания с надводного носителя

Москва, 29 сентября. Специалисты завершили испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

Испытательные пуски осуществлялись с борта многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков». Последний пуск ракеты «Циркон» состоялся в июле 2021 года, передает ТАСС.

«Испытания «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более 10 пусков, крайний из них — в июле», — цитирует агентство слова источника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут завершены в 2021 году. По его словам, данным комплексом планируется оснастить атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны, передает «Утро.ру».