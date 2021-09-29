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В Кузбассе пожарные спасли упавшую в выгребную яму лошадь

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 10:04
Общество
В Кузбассе пожарные спасли упавшую в выгребную яму лошадь
pixabay.com

Кемерово, 29 сентября. Сотрудники дежурного караула пожарной части №14 в Мысковском городском округе в минувший понедельник спасли лошадь, которая упала в выгребную яму и едва не погибла.

Инцидент произошел в поселке Подобас. Лошадь провалилась в выгребную яму на территории частного дома. Хозяева не смогли помочь животному и вызвали спасателей.

На место прибыли сотрудники дежурной пожарной части №14. Для вызволения лошади им потребовалось дополнительное оборудование в виде экскаватора. Спасатели сделали подкоп, после чего воспользовались пожарным рукавом и вытащили животное.

В процессе операции лошадь не получила повреждений — отделалась испугом и небольшим истощением. Сейчас она находится в руках любящих хозяев, которые позаботятся о кобыле.

В Ногинске после взрыва бытового газа в полуразрушенных квартирах около трех недель находились домашние животные. Как рассказали волонтеры, кошки и собаки сидели на окнах без пищи и воды. Два дня назад все животные были спасены, передает A42.RU.

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