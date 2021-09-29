Палеонтологи Китайской академии наук нашли останки динозавра с уцелевшими ядрами клеток

Пекин, 29 сентября. Ученым из КНР удалось обнаружить останки динозавра возрастом 125 миллионов лет. Находка позволила выделить ядра хрящевых клеток, которые могут до сих пор хранить ДНК.

Останки, обнаруженные в одной из китайских провинций Ляонин, принадлежат каудиптериксу. Это всеядное животное размером не больше павлина, имеющее длинные перья на хвосте. Его обитание относят к раннему меловому периоду.

Благодаря находке ученым удалось выявить и исследовать часть дистального суставного хряща, выделенного из бедренной кости динозавра. Клетки данного фрагмента подверглись воздействию ряда природных химических процессов после смерти каудиптерикса, что помогло сохранить их в прекрасном состоянии.

Эксперты рассказали, что в находке сохранились два вида клеток. Те, что были здоровыми при жизни динозавра, и отмершие еще до наступления смерти животного. Во время исследования была обнаружена часть клеток, сохранившая ядра с генетическим материалом.

Ранее палеонтологи из Лондона проводили анализ останков птерозавров и обнаружили, что детеныши обладали умением летать с самого рождения. Эти рептилии существовали и вымерли более 66 млн лет назад.