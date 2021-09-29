Ласицкене и Сидорова претендуют на премию лучшей европейской спортсменки года

Москва, 29 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вошли в число номинантов на звание лучшей европейской спортсменки года.

European Athletics объявила претендентов на премию и дала старт голосованию за спортсменов, которые завоевали награды в нынешнем году. Голосование продлится до 3 октября, пишет RT.

Сидорова в этом году завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио, выиграла Бриллиантовую лигу и показала лучший результат сезона в мире. Что касается Ласицкене, то она стала олимпийской чемпионкой в Токио. В своем виде спорте она стала победительницей Бриллиантовой лиги и показала блестящий результат в сезоне.

Кроме российских спортсменок, в список попали, в частности, Кили Ходжкинсон, Патрисия Мамона, Мария Андрейчик, Антонелла Пальмизано, Малайка Михамбо и Анита Влодарчик.

Олимпиада, которая должна была состояться в 2020 году, прошла этим летом из-за пандемии коронавируса. Россия заняла пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены принесли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.