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Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
Политика
Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
Global Look Press  /  © Günter Lenz / imageBROKER.com

В среду, 29 сентября, с 11:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают энергетический кризис в Китае, его противостояние санкциям США и взаимоотношения с Россией.

В КНР начались перебои в работе заводов из-за энергетического кризиса. Но дефицит электроэнергии испытывает не только промышленность: жители регионов жалуются в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры. Перебои с электричеством вызваны дефицитом угля и новыми квотами на эмиссию углекислого газа в Китае, считают эксперты.

Вместе с тем Верховный суд Канады освободил из-под домашнего ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая сразу же покинула территорию этой страны. В тот же день два гражданина Канады, Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, обвиненные в шпионаже, были освобождены из китайской тюрьмы и отправлены на родину.

А Народный банк Китая (НБК, аналог ЦБ) признал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами. НБК пообещал пресекать спекуляции виртуальной валютой для защиты собственности людей и поддержания финансового порядка.

Как связаны все эти события и что ждет Китай? Зачем Пекину срочно понадобились военно-морские ударные вертолеты Ка-52К? Почему власти Китая отпустили двух американцев, брата и сестру Виктора и Синтию Лю — детей находящегося в розыске КНР экс-руководителя китайского государственного банка Bank of Communications Лю Чанмина? Каковы отношения России и Китая сейчас, есть ли угроза Сибири со стороны Китая? Как он дружит с соседями по Тихому океану? Когда КНР завоюет Тайвань и будет ли в итоге война с Японией и США?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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