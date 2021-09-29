Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 11:03
11:00
Политика
Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
11:00
Общество
Вера, Надежда, Любовь 2021: история, традиции, приметы, что нельзя делать 30 сентября
10:59
Экономика
Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
10:57
Армия
Спецназ Росгвардии прошел испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области
10:57
Происшествия
Подозреваемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца
10:53
Происшествия
В Купчино подросток смертельно отравился освежителем воздуха
10:51
Происшествия
Петербуржец врезался в столб на Дальневосточном проспекте и погиб
10:51
Общество
Ведущий актер мюзикла «Норд-0ст» Владимир Ябчаник умер в 56 лет
10:48
Общество
Более 250 классов перевели на дистанционное обучение в Волгоградской области
10:47
Происшествия
Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в жилом доме в Новосибирске
Все новости

Покупатели iPad mini 6 столкнулись с эффектом «желейного» экрана

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 09:56
Общество
Покупатели iPad mini 6 столкнулись с эффектом «желейного» экрана
Prt Scr youtube.com  /  PhoneArena

Москва, 29 сентября. Владельцы нового поколения iPad mini обнаружили в нем проблему с экраном, однако в Apple не считают ее недостатком.

Корпорация из Купертино представила новую линейку девайсов в середине сентября. Среди показанных моделей — планшет iPad mini 6, конструируемый на процессоре A15 Bionic. Спустя неделю после презентации некоторые юзеры начали жаловаться, что устройство обладает «желейным эффектом». Об этом пишет 3DNews.

Обладатели гаджетов указывают, что изображения с разных сторон экрана прокручиваются на планшете с разной скоростью, что хорошо видно при портретной ориентации. Пока что масштабы данной особенности среди новых девайсов Apple неизвестны.

Представители IT-компании впоследствии ответили общественности, что данный эффект не представляет собой проблему, потому что подобное поведение ЖК-панели естественно. В Apple объясняют «желе» построчным обновлением, которое вызывает задержку между строками и порождает такое явление.

Сейчас ряд отечественных организаций работает над созданием альтернатив iPhone и iPad. Аналоги устройств будут работать на процессоре «Скиф», который был создан в центре проектирования микросхем НПЦ «Элвис».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Покупатели iPad mini 6 столкнулись с эффектом «желейного» экрана
apple планшет ipad mini эффект желе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru