Покупатели iPad mini 6 столкнулись с эффектом «желейного» экрана

Москва, 29 сентября. Владельцы нового поколения iPad mini обнаружили в нем проблему с экраном, однако в Apple не считают ее недостатком.

Корпорация из Купертино представила новую линейку девайсов в середине сентября. Среди показанных моделей — планшет iPad mini 6, конструируемый на процессоре A15 Bionic. Спустя неделю после презентации некоторые юзеры начали жаловаться, что устройство обладает «желейным эффектом». Об этом пишет 3DNews.

Обладатели гаджетов указывают, что изображения с разных сторон экрана прокручиваются на планшете с разной скоростью, что хорошо видно при портретной ориентации. Пока что масштабы данной особенности среди новых девайсов Apple неизвестны.

Представители IT-компании впоследствии ответили общественности, что данный эффект не представляет собой проблему, потому что подобное поведение ЖК-панели естественно. В Apple объясняют «желе» построчным обновлением, которое вызывает задержку между строками и порождает такое явление.

Сейчас ряд отечественных организаций работает над созданием альтернатив iPhone и iPad. Аналоги устройств будут работать на процессоре «Скиф», который был создан в центре проектирования микросхем НПЦ «Элвис».