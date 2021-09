Физики из лионского университета объяснили природу «байкальского дзена»

Париж, 29 сентября. Ученые из Национального центра научных исследований во Франции и Лионского университета I имени Клода Бернара объяснили древнее явление, происходящее на поверхности озера Байкал.

Зачастую в зимний период камни на поверхности крупнейшего озера мира поднимаются на ледяном природном пьедестале, причем без воздействия человека. Этот феномен получил название «байкальский дзен» в честь популярных в Японии садов, где камни также складывают в столбики разных форм. Результаты исследования французских ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Природа этого явления объясняется довольно просто. Сначала сильные ветра переносят на поверхность озера камни, которые создают тень, препятствующую проникновению солнечных лучей. Тень мешает льду под камнем нагреваться, в то время как лед по краям испаряется. В результате под камнем образуется «ножка» из тонкого слоя льда. Ученые успешно воспроизвели это явление в лаборатории.



