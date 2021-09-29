Спикер Госдумы Володин обвинил YouTube в двойных стандартах контроля информации о выборах

Москва, 29 сентября. Новые правила Youtube по контролю информации о выборах справедливы и цивилизованны, но и тут не обошлось без двойных стандартов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об избирательности запрета на сомнения в итогах выборов Володин высказался в личном Telegram-канале. По словам председателя Госдумы, правильное и во всех смыслах положительное изменение политики видеохостинга почему-то распространяется всего на две страны — США и Германию. Критиковать избирательный процесс в других странах все так же можно, негодует Володин.

«Что получается? Влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии. Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира», — пишет законодатель.

На неподобающее поведение корпорации Google следует указывать на уровнях ПАСЕ и ООН, уверен Володин. Западный бигтех злонамеренно дискриминирует подавляющее большинство стран земного шара, резюмировал спикер.

На полях ООН, помимо вопросов дискриминации, обсуждаются и глобальные угрозы безопасности. По словам генсека Антониу Гутерреша, мир буквально стоит на пороге ядерной войны.