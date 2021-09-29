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TheBabel: главком ВСУ Залужный снял ограничения на ответный огонь в Донбассе

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 09:45
Армия
TheBabel: главком ВСУ Залужный снял ограничения на ответный огонь в Донбассе
mil.gov.ua  /  Міністерство оборони України

Киев, 29 сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный разрешил подразделениям украинской армии вести огонь по территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание TheBabel.

Командирам подразделений ВСУ разрешено обстреливать позиции противника из всего доступного вооружения. Украинским военным позволяется самостоятельно принимать решение о ведении огня.

«Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar перемещены со складов и уже задействованы в выполнении задач на линии фронта в Донбассе.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Напомним, 26 сентября Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ, совершавший разведывательный полет в районе поселка Калиново. Украинские силовики планировали провести разведку над позициями республики, однако грамотные действия защитников ЛНР сорвали планы ВСУ.

Стоит отметить, что ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва допускает сценарий, при котором Киев может выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом подобный шаг приведет к обострению и затягиванию конфликта на востоке Украины, передает «Утро.ру».

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