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Вышедший к людям белый медвежонок вернется в леса Красноярского края
Общество
Вышедший к людям белый медвежонок вернется в леса Красноярского края
pixabay.com  /  zoosnow

Красноярск, 29 сентября. Медвежонка впервые увидели жители поселка Диксон несколько дней назад. Его планируют вернуть в естественную среду обитания.

Сотрудники Росприроднадзора в ходе совещания обсудили дальнейшего судьбу дикого животного. Медведя рекомендовано отправить в естественную среду обитания, на дальнее расстояние от поселения, где он сможет вести охоту. Отмечается, что зверь не обладает поведенческими отклонениями или видимыми проблемами со здоровьем.

Директор местного парка «Роев ручей» Андрей Горбань ранее предположил, что, возможно, хищник потерял свою маму, из-за чего ему пришлось выйти к людям. Также ситуацию под свой контроль взял зоопарк, который был готов забрать медвежонка.

Маленький ежик оказался под газонокосилкой в Хабаровском крае. Теперь за его жизнь борются ветеринары из приморского центра спасения животных «Тигр».

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