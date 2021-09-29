Роскомнадзор не исключил блокировки YouTube за ограничения немецких каналов RT

Москва, 29 сентября. Сервис Youtube может быть заблокирован Роскомнадзором, заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ближайшее время Youtube должен снять наложенные ранее ограничения на каналы RT. В противном случае видеосервис может быть заблокировано Роскомнадзором. Ведомство рассматривает блокировку немецких каналов своеобразным «актом цензуры».

«Решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга Youtube и немецких СМИ ответных мер», — заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Не так давно Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки снять все ограничения с немецких каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part» на YouTube. РКН назвал недопустимыми действия видеохостинга и расценил его действия как акт цензуры.