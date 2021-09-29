Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 11:03
11:00
Политика
Эфир: Чем сегодня живет Китай и как ему удается лавировать между санкций США
11:00
Общество
Вера, Надежда, Любовь 2021: история, традиции, приметы, что нельзя делать 30 сентября
10:59
Экономика
Стоимость газа выросла с начала дня на 6%
10:57
Армия
Спецназ Росгвардии прошел испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области
10:57
Происшествия
Подозреваемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца
10:53
Происшествия
В Купчино подросток смертельно отравился освежителем воздуха
10:51
Происшествия
Петербуржец врезался в столб на Дальневосточном проспекте и погиб
10:51
Общество
Ведущий актер мюзикла «Норд-0ст» Владимир Ябчаник умер в 56 лет
10:48
Общество
Более 250 классов перевели на дистанционное обучение в Волгоградской области
10:47
Происшествия
Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в жилом доме в Новосибирске
Все новости

Роскомнадзор не исключил блокировки YouTube за ограничения немецких каналов RT
Общество
Роскомнадзор не исключил блокировки YouTube за ограничения немецких каналов RT
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Сервис Youtube может быть заблокирован Роскомнадзором, заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ближайшее время Youtube должен снять наложенные ранее ограничения на каналы RT. В противном случае видеосервис может быть заблокировано Роскомнадзором. Ведомство рассматривает блокировку немецких каналов своеобразным «актом цензуры».

«Решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга Youtube и немецких СМИ ответных мер», — заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Не так давно Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки снять все ограничения с немецких каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part» на YouTube. РКН назвал недопустимыми действия видеохостинга и расценил его действия как акт цензуры.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роскомнадзор не исключил блокировки YouTube за ограничения немецких каналов RT
rt сми роскомнадзор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru