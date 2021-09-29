Директор департамента МИД: Россия готова сотрудничать с любым преемником Меркель

Москва, 29 сентября. Российская сторона положительно настроена на взаимодействие с будущим немецким правительством. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Парламентские выборы в ФРГ являются сугубо внутренним делом государства. В РФ всегда уважали выбор граждан другой страны. Власти готовы сотрудничать с любым преемником канцлера Ангелы Меркель, рассказал Тяпкин в беседе с журналистами РИА Новости.

Выборы в бундестаг состоялись в Германии 26 сентября. Партии начнут переговоры для возможного формирования коалиции. Согласно предварительным данным, самая крупная фракция будет у СДПГ. Следующими в списке значатся объединения ХДС/ХСС, «Зеленые», «Свободные демократы», «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Лидер ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что берет на себя ответственность за итоги парламентских выборов.