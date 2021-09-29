«Яндекс» сменил название банка «Акрополь»

Москва, 29 сентября. Компания «Яндекс» переименовала кредитную организацию «Акрополь» в «Яндекс-Банк». Об этом сообщили в пресс-службе российской IT-корпорации.

Права и обязанности банка по отношению к своим клиентам и партнерам останутся прежними. Все договоры и условия обслуживания продолжат действовать, отметили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» закрыл сделку по приобретению финансовой организации «Акрополь» 16 июля 2021 года, получив 100% ее акций. В результате интернет-холдинг стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую.

Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. Ее стоимость составила около 1,1 миллиарда рублей.

Структура «Яндекса» Yandex.Cloud готовится вложить до конца 2022 года порядка 30 млн долларов в создание инфраструктуры в Германии. В ФРГ уже собирается команда профессионалов для открытия представительства Yandex.Cloud в этой стране.