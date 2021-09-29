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Медийная война: YouTube против Российской Федерации
Общество
Медийная война: YouTube против Российской Федерации
pixabay.com  / 

В Министерстве иностранных дел России назвали «актом беспрецедентной информационной агрессии» решение YouTube удалить без права восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part. Удален канал, входящий в топ-5 Германии, с 21 млн просмотров за июнь 2021 года. В МИД добавили, что на эти действия видеохостинг пошел «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ», которые практически открыто подвергали корреспондентов российских вещателей «многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве».

Так, в марте немецкие банки отказали в обслуживании RT DE и Ruptly. Немецкий Bild обвинял RT DE в шпионаже, а Die Welt так зашелся в русофобской истерии, что суд предписал ему удалить опубликованные фейки об RT DE. И вишенкой на торте стал отказ медиарегулятора Люксембурга в предоставлении телеканалу лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке.

Как долго Роскомнадзор будет терпеть акты откровенной цензуры в отношении российских СМИ? Будут ли наказаны YouTube, Facebook и Instagram за блокировку видеоканалов ФАН и ссылок на riafan.ru? Будет ли оштрафован Google за тотальную блокировку проекта ФАН usareally.com? Не пора ли в России блокировать западные СМИ так, как на Западе блокируют российские? Могут ли теперь работать в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также корпункты ARD и ZDF?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Эфир пройдет в среду, 29 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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