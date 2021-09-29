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Старт корабля с Пересильд и Шипенко для съемок фильма в космосе покажут в прямом эфире

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 09:35
Общество
Старт корабля с Пересильд и Шипенко для съемок фильма в космосе покажут в прямом эфире
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 29 сентября. Первый канал проведет прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19», на котором отправятся в космос члены съемочной команды фильма «Вызов».

Старт корабля, который вылетит на МКС с космодрома Байконур, запланирован на 5 октября, сообщила дирекция общественных связей Первого канала. На борту «Союза МС-19» будут находиться актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров.

Прямую трансляцию старта будут вести как по телевизору, так и онлайн. Показ запуска начнется в 9:25 по московскому времени. Космонавты и съемочная группа должны вернуться на Землю 17 октября.

Фильм «Вызов» — это совместный проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. По сюжету ленты женщина-хирург отправляется в космос, чтобы провести сложную операцию. Для героини это первый подобный полет, как и для актрисы Пересильд.

Съемочная группа кинокартины «Вызов» проводит последние тренировки перед запуском. Например, участники предстоящего полета проходят занятия по стыковке и знакомятся с размещением грузов на космическом корабле.

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пересильд шипенко фильм вызов
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