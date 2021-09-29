Молчание и давление: почему Париж и Берлин не поддерживают позицию Киева по Донбассу

Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева по вопросу Донбасса. В Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна: проводить встречу ради встречи нет смысла. Об этом ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Пока не ушла Меркель

Украинские власти хотят организовать саммит «нормандской четверки», пока канцлер Германии Ангела Меркель у власти. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что консультации в «нормандском формате» проходят постоянно.

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«Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Это было бы справедливо, потому что она действительно много для этого сделала», — сказал Ермак.

Париж и Берлин хранят молчание

Как отметил Дмитрий Родионов, Киев все эти годы просит о встрече, но в Москве им постоянно объясняли, что говорить с ними не о чем, пока они не выполнят того, что обязались на прошлой встрече. Судя по тому, что Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева, в Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна: проводить встречу ради встречи нет смысла.

«Похоже, в Киеве придумали, как извернуться. Будут просить уходящую Меркель напоследок организовать саммит. Мол, нельзя так просто уйти, нужно обозначить позицию, поддержать Украину, которую Меркель всегда поддерживала. Это давление на жалость и на совесть. Возможно, Меркель действительно испытывает чувство ответственности за все, что произошло на Украине (надо сказать, справедливо), и Киев пытается этим воспользоваться», — пояснил Дмитрий Родионов.

Только вот Меркель и раньше Украине не была ничем обязана, заметил политолог. А сейчас, когда она без двух месяцев пенсионерка, у нее тем более нет ни малейшего повода что-либо делать для Украины.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

На днях бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что покидающая пост канцлер не исчезнет с политического горизонта. Возможно, в будущем Киев будет просить ее поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это тоже из серии психологического давления: вы нам обязаны, мы повязаны, вы не можете просто соскочить. Еще как может! Меркель все это вообще не надо, тем более что у ее партии сейчас серьезные проблемы, которые нужно помогать решать преемникам. Так что до формирования коалиции в Германии Меркель точно будет не до Украины. Киевские власти напрасно тужатся. Их любимая методика — шантаж вкупе с давлением на жалость — в этот раз не пройдет», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в вопросе Донбасса Украина продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.