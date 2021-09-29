Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели учебные стрельбы у побережья Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 29 сентября. Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели успешные учебные стрельбы по морским целям у берегов Камчатки.

В пресс-службе Восточного военного округа передали, что в ходе плановых учений экипажи «Варяга» и «Омска» отработали пуск крылатой ракеты «Вулкан» и противокорабельного «Гранита» по целям, имитировавшим условного противника.

«Обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 км», — отметили в пресс-службе.

Всего к проведению учений привлекли 12 кораблей из состава Тихоокеанского флота и морскую авиацию, включая беспилотники.

Ранее в ведомстве сообщили, что группа кораблей и субмарин Тихоокеанского флота ВМФ РФ готовится форсировать Баб-эль-Мандебский пролив на пути в Красное море. Суда выполняют переход к местам постоянной дислокации.