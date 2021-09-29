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Дополнительная смертность: от чего в 2021 году умирают граждане России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 11:02
Общество
Дополнительная смертность: от чего в 2021 году умирают граждане России
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Три главных причины смерти в России, как и во всем мире: ишемическая болезнь сердца, инсульт, болезни легких и дыхательных путей. Пандемия COVID-19 добавила к динамике смертности примерно 14% в 2021 году, при этом болезни сердца остались первопричиной всех смертей в стране.

Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Как можно защитить свое сердце от болезней? Действительно ли курение вредит ему? Может ли быть полезен для него алкоголь, например красное вино? Как распознать проблемы с сердцем? 

На эти и другие вопросы во Всемирный день сердца в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит кардиолог, кандидат медицинских наук, главный врач «Ментор Клиник» Рашад Абышев.

Брифинг пройдет в среду, 29 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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