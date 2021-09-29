Дополнительная смертность: от чего в 2021 году умирают граждане России

Три главных причины смерти в России, как и во всем мире: ишемическая болезнь сердца, инсульт, болезни легких и дыхательных путей. Пандемия COVID-19 добавила к динамике смертности примерно 14% в 2021 году, при этом болезни сердца остались первопричиной всех смертей в стране.

Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Как можно защитить свое сердце от болезней? Действительно ли курение вредит ему? Может ли быть полезен для него алкоголь, например красное вино? Как распознать проблемы с сердцем?

На эти и другие вопросы во Всемирный день сердца в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит кардиолог, кандидат медицинских наук, главный врач «Ментор Клиник» Рашад Абышев.

Брифинг пройдет в среду, 29 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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