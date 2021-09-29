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Расчеты комплексов ПВО отработали уничтожение воздушных целей на учениях под Астраханью
Армия
Расчеты комплексов ПВО отработали уничтожение воздушных целей на учениях под Астраханью
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Екатеринбург, 29 сентября. Военнослужащие частей ПВО Центрального военного округа (ЦВО) провели крупные учения в Астраханской области, сообщили представители Министерства обороны РФ.

К маневрам сил противовоздушной обороны привлекались свыше двух тысяч военнослужащих и около 700 единиц боевой техники, отмечается в релизе пресс-службы ЦВО.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов и систем выполнили боевые пуски ракет днем и ночью с точностью более 90%», — сообщается в опубликованном документе.

Ракетчики отработали уничтожение мишеней, имитирующих ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты различных типов и баллистические и крылатые ракеты. Бойцы использовали комплексы ПВО С-300, «Бук-М1» и «Бук-М2», «Тор-М1», ЗРПК «Тунгуска» и ПЗРК «Игла-С».

Всего на учениях войск ПВО в Астраханской области было поражено более 50 воздушных целей, подчеркивается в сообщении представителей пресс-службы округа. Ранее стало известно об учениях артиллерийских подразделений ЦВО в Кемеровской области с использованием самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

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