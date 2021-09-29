Детеныш карликовой мартышки крепко засел у мамы на шее и не желает спускаться

Посетители Парка дикой природы в австралийском Сиднее стали свидетелями милого зрелища. Миниатюрный детеныш мартышки оседлал мамину спину и свысока смотрит на окружающих — если можно так сказать, учитывая, что средний рост взрослой обезьяны не превышает 15 сантиметров.

В зоопарке сообщили, что пушистая малышка при рождении весила всего 15 граммов, а размером была меньше человеческого пальца. Очевидно, что такому хрупкому существу очень сложно сходу освоить все обезьяньи навыки, например, лазание по лианам и прыжки с ветки на ветку. Поэтому детеныш и прицепился ко взрослому носителю, тем более, что тот обладает такой приятной мягкой шерсткой.

Также сотрудники Парка дикой природы отметили, что имя для обезьянки еще не придумали. Пока они вместе с остальными посетителями зоопарка наблюдают за «прилипалой», смотрят, как она развивается, делает первые самостоятельные шаги и пытается подражать взрослым. Ведь совсем скоро малышка вырастет и превратится во взрослое существо. Впрочем, как и все карликовые мартышки, при этом она все равно самой маленькой обезьяной в мире.